Başkent, 90'ların yıldız isimleriyle buluşmak için gün sayıyor  

Ateşteyim'den Aboneyim'e; Delice Bir Sevda'dan Yaşandı Bitti'ye; asla modası geçmeyen şarkıların yıldızları bu festivalde buluşacak.
Dj Hakan Küfündür’ün öncülüğünde gerçekleşecek renkli festivalde; Çelik'ten Burak Kut'a; Yonca Evcimik'ten Ege'ye; Ümit Sayın'dan Mansur Ark'a; Grup Vitamin'den Şahsenem'e her biri milyonların kalbini fethetmiş pop starlar sahne alacak.
2 Haziran'da ODTÜ Vişnelik Çim Amfi'de "90'lar Türkçe Pop Fest"te unutulmaz bir nostaljik zaman yolculuğu deneyimi müzik severleri bekliyor. Etkinliğin biletleri Biletix ve Bubilette...
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