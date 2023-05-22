Başkana sitem

Ünlü organizatör ve koreograf Banu Noyan’ın üçüncü kez düzenlediği Open Stage Moda Günleri’nin final gösterisi, ünlü modacı Cemil İpekçi defilesi ile gerçekleştirildi. Birbirinden ünlü mankenlerin podyuma çıktığı defilede, İpekçi’nin “Bodrum” adını verdiği koleksiyonu podyumda sergilendi. Yüzlerce davetlinin ayakta alkışladığı İpekçi’nin koleksiyonu, rengarenk desenleriyle yaklaşan yaz aylarının sıcaklığını yansıtıyordu. Hem Open Stage Moda Günleri hem de finaldeki Cemil İpekçi’nin “Bodrum” koleksiyonu, medyada da günlerce konuşuldu.

Başarılı bir organizasyon sonunda sergilenen Cemil İpekçi’nin “Bodrum” adlı koleksiyonun ardından moda dünyası, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’tan bir açıklama, bir tebrik veya bir teşekkür mesajı bekledi. Türkiye’nin bu seçim atmosferinde katkısı olmadığı halde Bodrum’un ve dolayısıyla kendisinin reklamının yapıldığı organizasyona Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın kayıtsız kalması şaşkınlık yarattı.

Yeni koleksiyonuna “Bodrum” adını veren Cemil İpekçi, yakın dostlarının Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’tan tebrik alıp almadığı konusundaki sorularına, “Ben bu koleksiyonu hazırlarken ülkemizin turizm merkezi Bodrum’a bir katkım olsun diye düşünmüştüm. Hiç kimseden bir teşekkür, takdir veya tebrik beklemedim. Ancak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, bir telefon edip teşekkür etmesi nazik bir jest olurdu” diye yanıt verdi.

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