 Başkan Mutlu'dan Mert Fırat'la Konak turu

Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ünlü oyuncu Mert Fırat’la birlikte Konak’ta kültür, tarih ve sanat mekanlarını ziyaret etti. Sanat faaliyetlerinin yanı sıra sosyal alanda da öne çıkan oyuncu, Konak’ta Başkan Mutlu’nun projelerini heyecanla takip edeceklerini ve beraber çalışmak istediklerini belirtti.

Hem sanatçı kimliği hem de sosyal çalışmalarıyla gönüllerde taht kuran Mert Fırat’ı konuk eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, başarılı oyuncuyla kentin kültür, tarih ve sanat mekanlarında kısa bir tur gerçekleştirdi. Konak Belediyesi’nin sosyal merkezleri ile tarihi dokunun öne çıktığı alanların ziyaret edildiği gezide Başkan Mutlu ve Mert Fırat’a, İhtiyaç Haritası kurucularından Ali Ercan Özgür, genç girişimciler Mert Tardu ve Çağatay Keleş ile Konak Belediyesi Meclis Üyesi Tuğçe Gülcüler eşlik etti.

İlk durak Kemeraltı oldu

Binlerce yıllık tarihiyle Konak’ın sembollerinden Kemeraltı Çarşısı’ndan başlayan gezide Abacıoğlu Han başta olmak üzere Anafartalar Caddesi üzerindeki hanlar, Havra Sokağı ve TARKEM ziyaret edildi. Tarihi Çarşı’da alışveriş yapan vatandaş da Başkan Mutlu ve hayranı oldukları oyuncu Mert Fırat’ı heyecanla karşıladı. Başkan Mutlu konuklarına tarihi mekanlarla ilgili bilgi verirken Çarşı esnafıyla sohbet edip derdini dinlemeyi de ihmal etmedi.

Tarihin kültür ve sanatla buluştuğu mekanlar

Kemeraltı turunun ardından Konak Belediyesi’nce restore edilen tarihi Kemer İstasyonu binasında hizmet veren Konak Gençlik Destek Merkezi ziyaret edildi. Burada bölge halkına ve özellikle de gençlere yönelik meslek ve sanat çalışmaları incelendi. Daha sonra Konak Belediyesi Arge Müdürlüğünün bulunduğu Halil Rıfat Paşa Köşkü, Basmane’deki tarihi binasında hizmet veren Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, Basmane Semt Merkezi ve Kadın Müzesi de tur kapsamında ziyaret edilen mekanlardan oldu.

Mutlu: Kentin sanat yaşamını canlandıracağız

Konak’ın yükselen sanat mekanlarından olan Liman Arkası bölgesinde yer alan Konak Modern Sanat Merkezi’nde kısa bir açıklama yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak’ta kültür ve sanat hayatını canlandıracak çalışmalara başladıklarını belirtti. Bu çalışmalar sırasında sanatçı dostlarından destek alacaklarını söyleyen Başkan Mutlu şöyle konuştu:

“Konak’ı yeniden sanatın merkezi yapmak için yola çıkmıştık. Bu çıktığımız yolda sanatçı dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan destek alıyoruz. Sevgili Mert Fırat uzun yıllardır birlikte çalıştığımız, Türkiye’de hem sanat üzerine, hem sosyal alanlarda başarılarıyla tanınan bir arkadaşımız. Bugün birlikte bir kent turu yaptık. Önümüzdeki beş yılda neler yapabileceğimize baktık. Şu anda da Konak Modern’deyiz. Konak Modern İzmir için, Konak için bir şans. Yapan arkadaşların, emek verenlerin ellerine sağlık. Bundan sonra çok daha farklı sergilerle, sanatı kent hayatına Konak Modern üzerinden de getireceğiz. Kentin sanat yaşamını canlandıracağız ve bunun için çalışmalarımıza başladık.”

Fırat: Kentin hafıza merkezlerini gördük

Başkan Mutlu’yla daha önce de ortak projelerde çalıştıklarını, Konak’taki yeni projelerini heyecanla takip ettiklerini ve birlikte çalışmak istediklerini dile getiren Mert Fırat ise şunları söyledi:

“Nilüfer Başkan gerçekten çok güzel bir seçim süreci geçirdi ve şimdiden çok büyük bir fark yarattı. Biz de çok heyecanlanıyoruz. Daha önce yaptığı çalışmaları da çok yakından takip etme fırsatı bulduk. Bundan önceki süreçte Büyükşehir Belediyesi’ndeki çalışmalarında da yan yana durduk, birlikte çalıştık. Depremden sonraki ‘Bir Kira, Bir Yuva’ çalışmasında birlikte yer aldık. Konak da potansiyeli çok büyük olan çok değerli bir ilçemiz. Hem kültürel varlıklarını gördük, gençlik merkezi gibi diğer kültürel alanlarını da gördük. Aslında kentin hafıza merkezlerini gördük. Nilüfer Başkanımız, mimar kimliğinden kaynaklı, şehrin kültürel ve mimarı hafızasına çok hakim. Birçok mahalleyi de gezme fırsatımız oldu. Halihazırda kültürel ve fiziksel dönüşümün gerçekleşebileceği mekanları, alanları da birlikte gezdik. Başkanımın ve ekibinin çok fazla plan ve projesi var. Heyecanlanmamak mümkün değil. Önümüzde hepimizin çok çalışması gereken çok değerli bir beş yıl var. Dolayısıyla bu beş yılın içerisinde yapılacak çokça proje var. Biz de heyecanlandık. Hem Konak’ın hem de Başkanımızın enerjisine bir kez daha hayran olduk. Umarım birçok vesileye gelip birlikte çalışacağız ve projeleri takip edeceğiz.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.