Başkan Mutlu’dan Mert Fırat ile Basmane turu

Sanat faaliyetlerinin yanı sıra sosyal alandaki projeleriyle de öne çıkan Mert Fırat’ı Konak’ta bir kez daha konuk eden Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, başarılı oyuncuyla Basmane’nin kültür, tarih ve sanat mekanlarında kısa bir tur gerçekleştirdi. Konak Belediyesi’nin Basmane’deki tarihi binasında hizmet veren Basmane Semt Merkezi, Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi ve Kadın Müzesi de tur kapsamında ziyaret edilen mekanlardan oldu. Gezi esnasında Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu ile semtin tarihi dokusundan çok etkilenen Mert Fırat, belediyenin bölgedeki mekanlarının kültür sanat faaliyetleri açısından daha işlevli ve verimli kullanılması adına fikir alışverişinde bulundu.

Mutlu: Kültür sanat hayatını yeniden canlandıracağız

Belediye bürokratlarının da katıldığı kültür ve sanat turunu sosyal medya hesaplarından paylaşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak’ımızı kültür sanatın merkezi yapmak, sanat mekanlarımızı daha işlevsel ve verimli kullanmak için değerli dostum Mert Fırat ile saha çalışması gerçekleştirdik. Basmane'deki tarihi binamızda hizmet veren Sanathane Gösteri Sanatları Merkezimizi, Basmane Semt Merkezimizi ve Kadın Müzemizi ziyaret ederek, Basmane bölgemizde yapabileceğimiz çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Konak’ımızın zengin tarihi dokusunda, kültür ve sanat hayatını yeniden canlandıracak, tüm komşularımızın ulaşabileceği sanat programlarımızla kış sezonuna hızlı bir giriş yapacağız” ifadelerini kullandı.

Mert Fırat’tan destek vurgusu

Basmane’nin tarihi dokusundan çok etkilendiğini belirten Mert Fırat ise Başkan Mutlu’nun Konak’taki yeni projelerini heyecanla takip ettiklerini ve özellikle kültür sanat alanında yapılan çalışmalar için her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı.

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