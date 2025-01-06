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Başkan ‘Ev Haps’nin çekimleri başladı

Oktay Kaynarca’nın başrolünü üstlendiği, ev hapsine mahkûm edilen bir belediye başkanının hikâyesini konu alan “BAŞKAN: Ev Hapsi” dizisinin çekimlerine başlandı.

Başkan ‘Ev Haps’nin çekimleri başladı

Kadrosu ve öyküsüyle merak uyandıran diziden ilk kareler de yayınlandı. Yakında GAİN izleyicisiyle buluşacak dizi, ihanet ve entrikalarla dolu bir dünyada, “Kim dost, kim düşman” sorusuna yanıt arıyor.

Başkan ‘Ev Haps’nin çekimleri başladı

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