Başkan ‘Ev Haps’nin çekimleri başladı

Kadrosu ve öyküsüyle merak uyandıran diziden ilk kareler de yayınlandı. Yakında GAİN izleyicisiyle buluşacak dizi, ihanet ve entrikalarla dolu bir dünyada, “Kim dost, kim düşman” sorusuna yanıt arıyor.

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