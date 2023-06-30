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Başak Sayan'dan tartışma yaratacak Kurban Bayramı açıklaması

Ünlü isim Başak Sayan'dan tartışma yaratacak Kurban Bayramı açıklaması geldi. İşte haberin detayları...

Başak Sayan'dan tartışma yaratacak Kurban Bayramı açıklaması

Ünlü isim Başak Sayan, attığı tweet ile dikkat çekti.

Başak Sayan'dan tartışma yaratacak Kurban Bayramı açıklaması
Sayan'ın, "Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi. Bunu yapanların vicdani sorunu vardır. Hiç kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın" diye yazdı.

 Başak Sayan'dan tartışma yaratacak Kurban Bayramı açıklaması

Sayan'ın bu tweet'i takipçilerini ikiye böldü.

Başak Sayan'dan tartışma yaratacak Kurban Bayramı açıklaması

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