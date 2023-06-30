 Başak Sayan'dan tartışma yaratacak Kurban Bayramı açıklaması

Ünlü isim Başak Sayan, attığı tweet ile dikkat çekti.



Sayan'ın, "Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi. Bunu yapanların vicdani sorunu vardır. Hiç kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın" diye yazdı.

Sayan'ın bu tweet'i takipçilerini ikiye böldü.

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