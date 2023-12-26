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SnobMagazin.com

Başak Parlak 2024'teki hedefini açıkladı

Ünlü oyuncu Başak Parlak 2024’teki hedefini açıkladı. İşte detaylar...

Başak Parlak 2024'teki hedefini açıkladı

Snob Magazin'in haberine göre; Başak Parlak, Nişantaşı'ndan görüntülendi. Oyuncu, "2023'te güzel işler yaptım. Projelerim üst üste vizyona girdi. 2024'te bunun üzerine çıkmayı hedefliyorum" dedi.

  Başak Parlak 2024'teki hedefini açıkladı

'Kadınlara Mahsus' filminde rol alan Parlak, "Serdar Akar, erkek filmleri yönetmesiyle biliniyor. Serdar Akar'ın 'Kadınlara Mahsus' filmini yönetmesi bizi heyecanlandırdı. Keyifli setti. Sekiz kadın her gün çalıştık. Kadınların bir arada olması muhteşem. Sohbetler derin oldu. Sekiz kadın birbirimizi yüksetmeye çalıştık. Proje kadın dayanışmasını anlatıyor" diye konuştu.

  Başak Parlak 2024'teki hedefini açıkladı

'Mutluyuz' filminde yer alan oyuncu, "Yarında 'Mutluyuz' filminin galası var. Ona hazırlığı için geldim. İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu var. Biri drama biri komedi. Sinemada film izlemeyi özledik. Tabii platformada keyifli ama herkesi sinemaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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