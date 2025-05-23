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Başak Gümülcinelioğlu, Cannes Film Festivali’nde anne olacağını açıkladı!

Başak Gümülcinelioğlu, Cannes Film Festivali’nde anne olacağını açıkladı! İşte detaylar...

Başak Gümülcinelioğlu, Cannes Film Festivali’nde anne olacağını açıkladı!

Başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda yürüyerek ilk Türk anne adayı olarak bir ilke imza atıyor.

 Başak Gümülcinelioğlu, Cannes Film Festivali’nde anne olacağını açıkladı!

4 aylık hamile olan Gümülcinelioğlu, oyuncu eşi Çağrı Çıtanak’la üç yıllık evliliklerini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor.

 Başak Gümülcinelioğlu, Cannes Film Festivali’nde anne olacağını açıkladı!

Hamileliğini de ilk kez Cannes Film Festivali’nde, kırmızı halıda açıkladı.

 

Başak Gümülcinelioğlu, Cannes Film Festivali’nde anne olacağını açıkladı!
Ünlü mücevher markası Ghafari’nin davetlisi olarak festivale katılan Gümülcinelioğlu, İranlı tasarımcı Mahboobeh Bolandy’nin kendisi için tasarladığı elbisesiyle göz kamaştırdı.

 Başak Gümülcinelioğlu, Cannes Film Festivali’nde anne olacağını açıkladı!

Öte yandan Gümülcinelioğlu, Disney+’ta haziran ayında yayınlanacak olan ve büyük merakla beklenen "Aşk’ı Hatırla" dizisinde Hande Erçel ve Barış Arduç’la birlikte başrolü paylaşıyor.

 Başak Gümülcinelioğlu, Cannes Film Festivali’nde anne olacağını açıkladı!

Cannes’da yıldızlar geçidine dönüşen bu özel an,

 Başak Gümülcinelioğlu, Cannes Film Festivali’nde anne olacağını açıkladı!

hem kişisel hem de profesyonel anlamda Gümülcinelioğlu için unutulmaz bir dönüm noktası olacak.

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