 Başak Gümülcinelioğlu, Cannes Film Festivali’nde anne olacağını açıkladı!

Başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda yürüyerek ilk Türk anne adayı olarak bir ilke imza atıyor.

4 aylık hamile olan Gümülcinelioğlu, oyuncu eşi Çağrı Çıtanak’la üç yıllık evliliklerini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor.

Hamileliğini de ilk kez Cannes Film Festivali’nde, kırmızı halıda açıkladı.



Ünlü mücevher markası Ghafari’nin davetlisi olarak festivale katılan Gümülcinelioğlu, İranlı tasarımcı Mahboobeh Bolandy’nin kendisi için tasarladığı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Öte yandan Gümülcinelioğlu, Disney+’ta haziran ayında yayınlanacak olan ve büyük merakla beklenen "Aşk’ı Hatırla" dizisinde Hande Erçel ve Barış Arduç’la birlikte başrolü paylaşıyor.

Cannes’da yıldızlar geçidine dönüşen bu özel an,

hem kişisel hem de profesyonel anlamda Gümülcinelioğlu için unutulmaz bir dönüm noktası olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.