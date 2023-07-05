Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden bir ilk

Türkiye’nin en sevilen ve beğenilen başarılı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, Molfix markasının yeni reklam yüzü oldu. Yeni Molfix reklam kampanyasının bir başka sürprizi de reklam filmlerinde Kıvanç Tatlıtuğ’a eşi, başarılı tasarımcı Başak Tatlıtuğ’un da eşlik etmesi.



Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alan sevilen çift, aynı zamanda ilk kez bir reklam filminde aile olarak birlikte rol alıyor. Molfix’in yeni reklam kampanyası için kamera karşısına geçen Tatlıtuğ çiftinin oynadığı ilk reklam filmi önümüzdeki günlerde izleyici ile buluşacak.

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