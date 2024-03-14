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SnobMagazin.com

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u anlattı

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u anlattı. İşte deteylar...

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u anlattı

Snob Magazin'in haberine göre; Başak Dizer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Stilist, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğu hakkında konuştu.

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u anlattı
Dizer, "Onun oyunculuğunun eleştirilecek bir tarafı yok. Onu izlerken nasıl oynadığı ile ilgili hiç telkinde bulunup, eleştiri getirmem, çok karışmıyorum o konularda neticede onun işi" dedi.

  Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u anlattı

Stilist, eşinin şu sıralar evde senaryo okuduğunu ve eylül ayından sonraki projeleri değerlendirdiğini belirtti.

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u anlattı
Dizer, eşinin yurt dışında oyunculuk yapmasını destekleyeceğini açıkladı.

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u anlattı
Stilist, ayrıca iki yaşına girecek olan oğulları Kurt’un büyüdüğünde oyuncu olmasına sıcak baktığını söyleyip, "Oğlumuz yakında iki yaşına girecek. Ne isterse olabilir, oyuncu olursa da karşı çıkmam" ifadelerini kullandı. Dizer, 'Bahar'  ve 'Sandık Kokusu'nun dizisinin staylistliğini üstlendiğini belirtti.

 

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