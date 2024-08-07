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Barselona Gitar Üçlüsü ve Dans Gösterisi sanatseverlerle buluşuyor

Sanat dünyasında unutulmaz bir anı yaşatacak olan Barselona Gitar Üçlüsü ve Dans Gösterisi, müzik ve dansın zarif birleşimini sunmak üzere sahneye çıkıyor. Paco de Lucía'ya özel bir saygı duruşunda bulunacak bu etkinlik, uluslararası üne sahip yetenekli gitaristlerin ve olağanüstü Flamenko sanatçılarının bir araya gelmesiyle gerçekleşecek.

Barselona Gitar Üçlüsü ve Dans Gösterisi sanatseverlerle buluşuyor

Üç ünlü gitarist Alí Arango, Xavier Coll ve Luis Robisco, İspanya'nın en gözde Flamenko dansçılarından Carolina Morgado ve Jose Manuel Alvarez ile birlikte performans sergileyecek. Geriye ise etkileyici İspanyol vurmalı çalgı sanatçısı Lucas Balbo'nun katkısı ile bu özel gösteriye renk katacak.

Barselona Gitar Üçlüsü ve Dans Gösterisi sanatseverlerle buluşuyor

Gösteri, Manuel de Falla, Federico García Lorca, Chick Corea ve Paco de Lucía gibi devrim niteliğindeki bestecilerin eserlerini içerecek.

Barselona Gitar Üçlüsü ve Dans Gösterisi sanatseverlerle buluşuyor

Sanatseverlerin beğenisine sunulacak bu unutulmaz performans, 23 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 24 Ağustos'ta İstanbul Kadıköy Özgürlük Parkı'nda ve 25 Ağustos'ta İzmir Urladam'da Kınay Entertainment organizasyonuyla sahne alacak.

Barselona Gitar Üçlüsü ve Dans Gösterisi sanatseverlerle buluşuyor

Bu etkileyici etkinlik, müzik ve dansın en yüksek formunu ve zenginliğini yaşamak isteyen herkes için kaçırılmaması gereken bir deneyim olacak.

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