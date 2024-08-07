Barselona Gitar Üçlüsü ve Dans Gösterisi sanatseverlerle buluşuyor

Üç ünlü gitarist Alí Arango, Xavier Coll ve Luis Robisco, İspanya'nın en gözde Flamenko dansçılarından Carolina Morgado ve Jose Manuel Alvarez ile birlikte performans sergileyecek. Geriye ise etkileyici İspanyol vurmalı çalgı sanatçısı Lucas Balbo'nun katkısı ile bu özel gösteriye renk katacak.

Gösteri, Manuel de Falla, Federico García Lorca, Chick Corea ve Paco de Lucía gibi devrim niteliğindeki bestecilerin eserlerini içerecek.

Sanatseverlerin beğenisine sunulacak bu unutulmaz performans, 23 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 24 Ağustos'ta İstanbul Kadıköy Özgürlük Parkı'nda ve 25 Ağustos'ta İzmir Urladam'da Kınay Entertainment organizasyonuyla sahne alacak.

Bu etkileyici etkinlik, müzik ve dansın en yüksek formunu ve zenginliğini yaşamak isteyen herkes için kaçırılmaması gereken bir deneyim olacak.

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