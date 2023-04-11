Ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, hastanelik oldu.



Hastane odasından fotoğraflarını paylaşan oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



Katıldığı Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Yağcı, ameliyatın zorlu olduğunu belirtti.



Oyuncu, "Aşil tendonumun kopması sonucu Liv Hospital'da başarılı bir cerrahi operasyon geçirdim. Sevgili doktorum Yener İnce'ye sonsuz teşekkürler ederim. Zor ve detaylı bir ameliyattı. Ziyarete gelen, mesaj atan, hediye yollayan, arayan soran herkesten Allah razı olsun" diye yazdı.



Yağcı, ameliyatta bir gün önce tekerlekli sandalyeyle Beşiktaş'ın İstanbul'daki Giresunspor'la maçını tribünden izledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.