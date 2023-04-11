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Barış Murat Yağcı hastanelik oldu

Yıldızı Survivor yarışmasıyla parlayan ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, hastanelik oldu. Ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Barış Murat Yağcı hastanelik oldu

Ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, hastanelik oldu.

Barış Murat Yağcı hastanelik oldu
Hastane odasından fotoğraflarını paylaşan oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Barış Murat Yağcı hastanelik oldu
Katıldığı Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Yağcı, ameliyatın zorlu olduğunu belirtti.

Barış Murat Yağcı hastanelik oldu
Oyuncu, "Aşil tendonumun kopması sonucu Liv Hospital'da başarılı bir cerrahi operasyon geçirdim. Sevgili doktorum Yener İnce'ye sonsuz teşekkürler ederim. Zor ve detaylı bir ameliyattı. Ziyarete gelen, mesaj atan, hediye yollayan, arayan soran herkesten Allah razı olsun" diye yazdı.

Barış Murat Yağcı hastanelik oldu
Yağcı, ameliyatta bir gün önce tekerlekli sandalyeyle Beşiktaş'ın İstanbul'daki Giresunspor'la maçını tribünden izledi.

Barış Murat Yağcı hastanelik oldu

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