Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı'nın 'Nankörlük' açıklamasına bakın ne dedi?

'Survivor' yarışmasıyla adını duyuran Barış Murat Yağcı, sahiplendiği köpeğine Nişantaşı’ndaki petshop’tan alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Hayvanların satın almak yerine barınaklardan sahiplenilmesi gerektiğini anlatan oyuncu, “Köpek sahiplendim. İzmir tarafındaki bir barınaktan geliyor. Ben de hazırlık yapıp çanta, yatacağı yer, maması gibi temel ihtiyaçlarını aldım. Değişik bir heyecan var. Şu an farklı sürece girdim, o yüzden belli süre evde olacağım, kızımı yalnız bırakmamam gerekiyor” diye konuştu.



BİR DÖNEM DE OLSA ORADA BÜYÜK BİR AİLEYDİK

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ile bir dönem 'Survivor’da yarışan Serkay Tütüncü arasındaki polemiği de değerlendiren Yağcı, nankör olmamak gerektiğini söyledi. Yarışmanın pek çok isme yeni kariyerler ve kapılar açtığını belirten Barış Murat Yağcı, “Sizce ortada bir vefasızlık var mı?” sorusu üzerine “Acun Abi'nin programlarında çok insan çıkış yaptı, hayatları değişti. İki taraf için de gemileri yakmanın manası yok. Bir dönem de olsa orada büyük bir aileydik, birlikte bir şeyler yaptık. Acun Medya da bize emek verdi biz de onlara verdik. Kullanılan bazı kelimeler var onlar sorun ediliyor. Acun Medya programlarıyla birçok insana farklı kapılar açıyor. Nankörlük ya da nankör olmamak gerekiyor. Direk Serkay özelinde söylemiyorum, genel olarak yarışmacılar olaya böyle bakmalı. Hayat devam ediyor, dışarı çıktığında yeni işler kuruyorsun, yarışmaya tekrar gelmek istemiyor olabilir. Kendi haklı olduğu konular vardır ama yarışma birçok kişiye çok şey kattı" şeklinde konuştu.

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