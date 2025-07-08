 Barış Baran Aras'a doğum gününde en özel sürpriz ise oğlu Atlas’tan geldi

Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras, doğum günü haftasını sürprizlerle dolu kutlamalarla geçirdi. En özel sürpriz ise oğlu Atlas’tan geldi.

Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras, doğum günü haftası boyunca sevdikleriyle bir dizi kutlama gerçekleştirdi. Ancak içlerinden biri, duygu dolu ve eğlenceli anlarıyla hafızalara kazındı.

Barış Baran Aras için bu yılın en özel pastası, Yalıkavak açıklarında demirli muhteşem yatlarında kesilmeye başlandı. Oğlu Atlas, yazlıktaki arkadaşlarıyla birlikte babası için sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etti.

Gün boyu denizin tadını çıkaran Barış Baran Aras ve çocuklar, teknede deniz aktiviteleriyle doyasıya eğlendiler.

Güneşin batışıyla birlikte doğum günü kutlaması, Yalıkavak Marina’da bulunan dünyaca ünlü Zuma Restoran’daki özel akşam yemeğiyle devam etti.

Hem deniz hem de gurme lezzetlerle dolu bu özel gün, Barış Baran Aras’a unutulmaz anlar yaşattı. Samimi atmosferi ve içten sürpriziyle Atlas, babasına doğum gününde en güzel hediyeyi vermiş oldu.

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