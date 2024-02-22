Snob Magazin'in haberine göre; Merve Sevi, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Projelerinden bahseden oyuncu, "Yeni oyunun kostüm provasına gidiyorum. Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası oynuyoruz. Sette cinayetten sonra metres versiyonu geliyor. 1 Mart'ta prömiyer olacak. Selin Atasoy yazdı, Okan Bayülgen yönetiyor. İnteraktif bir oyun" dedi.



Uzun süredir ekranda olmayan Sevi, "Özel bir sebebi yok. Hayat böyle gelişti, böyle devam ediyor" diye konuştu.

Zayıfladığı görülen oyuncu, "Yiyerek zayıflıyorum" sözleri için, "Onu ben demedim. Açım. Az yiyorum. 3-4 öğün yiyerek zayıflamıyorum. Protein ağırlık besleniyorum, bol su ve yeşil gıdalar..." şeklinde konuştu. Aşk hayatıyla ilgili Sevi, "Yolunda her şey" dedi. Oyuncu, makyaj yapmayı sevmediğini belirtti.



'Yalancı Yarim' dizisi çekilirken hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hikayesini anlatan 'Barış Akarsu Merhaba' filmi için Sevi, "Maalesef izleyemedim" ifadelerini kullandı. Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007'de Bodrum'da hayatını kaybetmişti.

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