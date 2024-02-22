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Barış Akarsu'nun partneriydi! Merve Sevi'nin, 'Barış Akarsu Merhaba' filmi hakkındaki itirafı şok etti

Merve Sevi'nin, 'Barış Akarsu Merhaba' filmi hakkındaki itirafı şok etti. İşte detaylar...

Barış Akarsu'nun partneriydi! Merve Sevi'nin, 'Barış Akarsu Merhaba' filmi hakkındaki itirafı şok etti

 

Snob Magazin'in haberine göre; Merve Sevi, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

 Barış Akarsu'nun partneriydi! Merve Sevi'nin, 'Barış Akarsu Merhaba' filmi hakkındaki itirafı şok etti

Projelerinden bahseden oyuncu, "Yeni oyunun kostüm provasına gidiyorum. Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası oynuyoruz. Sette cinayetten sonra metres versiyonu geliyor. 1 Mart'ta prömiyer olacak. Selin Atasoy yazdı, Okan Bayülgen yönetiyor. İnteraktif bir oyun" dedi.

Barış Akarsu'nun partneriydi! Merve Sevi'nin, 'Barış Akarsu Merhaba' filmi hakkındaki itirafı şok etti
Uzun süredir ekranda olmayan Sevi, "Özel bir sebebi yok. Hayat böyle gelişti, böyle devam ediyor" diye konuştu.

Barış Akarsu'nun partneriydi! Merve Sevi'nin, 'Barış Akarsu Merhaba' filmi hakkındaki itirafı şok etti

Zayıfladığı görülen oyuncu, "Yiyerek zayıflıyorum" sözleri için, "Onu ben demedim. Açım. Az yiyorum. 3-4 öğün yiyerek zayıflamıyorum. Protein ağırlık besleniyorum, bol su ve yeşil gıdalar..." şeklinde konuştu. Aşk hayatıyla ilgili Sevi, "Yolunda her şey" dedi. Oyuncu, makyaj yapmayı sevmediğini belirtti.

Barış Akarsu'nun partneriydi! Merve Sevi'nin, 'Barış Akarsu Merhaba' filmi hakkındaki itirafı şok etti
'Yalancı Yarim' dizisi çekilirken hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hikayesini anlatan 'Barış Akarsu Merhaba' filmi için Sevi, "Maalesef izleyemedim" ifadelerini kullandı. Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007'de Bodrum'da hayatını kaybetmişti.

 

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