Barbie gitti Kleopatra geldi

Seda Üren, Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen çekimlerde modacı Melisa Erol imzalı Kleopatra kıyafeti giydi.

Bir dönem adı Barbie’ye çıkan Üren, “Herkes Barbie oldu. Sarışın, beyaz tenli kim varsa. Gerçeği burada var ama ben bir değişiklik yapayım dedim. Bu sefer Kleopatra imajıyla geliyorum” diye konuştu.

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