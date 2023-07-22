 Barbie'den ilk gün rekoru!

Yılın en heyecanla beklenen filmi Barbie, çarpıcı bir başlangıca imza attı. 21 Temmuz Cuma günü gösterime giren film, 172.254 seyirci ile en iyi temmuz ayı cuma açılışını yapan filmi oldu. Aynı gün vizyona giren diğer tüm filmleri geride bırakan Barbie, Boxoffice Türkiye’nin ilk sırasına yerleşti. Tüm dünyada pembe çılgınlığı yaratan ikonik bebek Barbie’nin hikayesi, TME Films dağıtımıyla tüm Türkiye’de 323 sinemada 731 salonda izlenebiliyor.

1990’lardan bu yana dünyanın en çok satan oyuncaklarından olan Barbie’nin filmi, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla 21 Temmuz Cuma günü beyazperdede seyirci ile buluştu.

18 Temmuz Salı günü muhteşem bir gala ile ön gösterimi yapılan film, açılış gününde seyircinin büyük ilgisiyle karşılandı. İlk gün 172.254 kişi tarafından izlenen Barbie, aynı gün vizyona gören ve yine sinemaseverler tarafından merakla beklenen Oppenheimer ve Mission: İmpossible - Dead Reckoning Part One filmlerini geride bıraktı.

Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling yer aldığı film, Barbie diyarında varoluşsal krizler yaşayan ve kendini bir anda gerçek dünyada bulan ikonik bebek Barbie’nin macera ve eğlence dolu hikâyesini konu alıyor. Barbie’nin diğer oyuncuları arasında, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlin ve Oscar ödüllü Helen Mirren yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda ‘Little Women’, ‘Lady Bird’ gibi filmleriyle tanınan Oscar adayı yazar/yönetmen Greta Gerwig oturuyor. Filmin senaristliğini ise Greta Gerwig ile birlikte Marriage Story ve White Noise filmleriyle tanıdığımız Noah Baumbach üstleniyor.

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