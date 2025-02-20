Banu Yüksel'in dördüncü kitabı 'Kurumsal Yılanlar' raflarda

İş hayatı içinde çeşitli olumsuz özelliklere sahip olan kimseleri Kurumsal Yılan olarak adlandıran Yüksel, on farklı hikâyeden oluşan bu kitabı yazarak, kurumsal hayatta bu kişiler tarafından mağdur edilen pek çok insanın sesi olmaya aday.

Yazar, 2019’dan bu yana Türkiye’de ilk kez yapılan şarkılı kitap projesi ile de adından söz ettirmekte. Okurların kitaplarını içselleştirmesi adına her kitap özelinde yaptığı ve stüdyoda bizzat seslendirdiği şarkılar, müzik listelerinde de üst sıralarda yer almakta. Yeni kitabı Kurumsal Yılanlar için de eğlenceli ritimleri ve nüktedan sözleri ile dikkat çeken ‘’Ah Yılanlar’’ şarkısını besteleyen ve seslendiren yazar, bu single'ı da Purpleandmore Production etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Yazar ayrıca, tüm okur ve müzikseverlere ‘’Bu şarkıyı kızgın, kırgın ve stresli olduğunuz zamanlarda dinlemenizi öneririm. Özellikle oyun havası kısmında kurumsal hayatın tüm olumsuzluklarını protesto etmek için kalkıp oynamanızı da… Çünkü delirmemek için bazen delirmek gerekebilir’’ diyerek nüktedan bir mesaj da vermekte.

BANU YÜKSEL KİMDİR?

Banu Yüksel 1975 yılında Çerkes bir ailenin ortanca çocuğu olarak İstanbul Kadıköy’de dünyaya gelmiştir. Uludağ Üniversitesi İşletme ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde lisans eğitimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı ile Mersin Üniversitesi Kadın Araştırmaları Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimi almıştır. Ardından Conley Üniversitesi’nde Davranış Bilimleri doktorasını tamamlamıştır. 1996 yılından beri kurumsal hayatın içinde yönetim danışmanı, eğitmen ve yönetim sistemleri baş denetçisi olarak görev yapmış olan Yüksel, bu konuların yanı sıra kamu ve özel sektöre yönelik olarak Liderlik, Stratejik Yönetim, Kurumsallaşma, Performans Yönetimi ve Kişisel Gelişim alanlarında eğitimler vermekte ve danışmanlık yapmaktadır.

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