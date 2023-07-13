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Bankacılığın zirvesinden Akbank’a iki önemli ödül

Euromoney Mükemmellik Ödülleri kapsamında Akbank “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi KOBİ Bankacılığı” ve “Türkiye’nin En İyi Bankası” seçildi.

Bankacılığın zirvesinden Akbank’a iki önemli ödül

Dünyanın saygın finans yayın gruplarından Euromoney tarafından düzenlenen Mükemmellik Ödülleri 2023 kapsamında, Akbank son yıllarda gerçekleştirdiği büyük KOBİ atılımıyla “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi KOBİ Bankacılığı” ödülüne layık görüldü. Akbank ayrıca 17. kez “Türkiye’nin En İyi Bankası” seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Bankacılığın zirvesinden Akbank’a iki önemli ödül

Akbank’ın uluslararası başarısına dair açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, “Bankamızın 75. yılını kutladığımız bu önemli senede, Euromoney tarafından ‘Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi KOBİ Bankacılığı’ ve ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ seçildiğimiz için büyük mutluluk duyuyorum. Akbank bugün geldiği noktada her zaman uluslararası ödüllere layık görülen ve bankacılığın geleceğini şekillendiren öncü bir banka. Bu önemli başarılar için kuvvetli yönetim kadromuza, özverili çalışanlarımıza ve bize her zaman güvenen müşterilerimize teşekkür ederim” dedi.

Bankacılığın zirvesinden Akbank’a iki önemli ödül

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Sektörümüzün en önemli yayınlarından Euromoney’nin düzenlediği Mükemmellik Ödülleri kapsamında bu yıl da önemli başarılara imza attık. KOBİ bankacılığındaki başarılarımızla sınırları aşarak ‘Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi KOBİ Bankacılığı’ seçildik. İhracat, üretim ve istihdam alanları başta olmak üzere ekonomimizin gelişiminde oynadıkları büyük rolün bilinciyle, KOBİ’leri yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle her alanda destekliyoruz. Özellikle geçtiğimiz sene başlattığımız geniş kapsamlı KOBİ hareketimizin uluslararası platformlarca da takdir görmesinden dolayı çok mutluyuz. Tüzel Dijitalizasyon, Kadın KOBİ Paketimiz, KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve finansal olarak daha da güçlenmesi hedefiyle kurduğumuz Akbank Dönüşüm Akademisi ve sektörde sürdürülebilirlik kapsamında KOBİ’lere özel tasarlanan ilk ve en kapsamlı paket olan KOBİ Eko Dönüşüm Paketi gibi atılımlarımızı içeren bütüncül yaklaşımımızla KOBİ’lerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Buna ek olarak, Euromoney’den ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ ödülünü 17. kez kazanmanın istikrarlı performansımızın ve sektöre getirdiğimiz yeniliklerin önemli bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Euromoney nezdinde ülkemizi ‘En İyi Banka’ olarak bu kadar uzun bir süre boyunca temsil etmekten de ayrıca gurur duyuyoruz” dedi.

 

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