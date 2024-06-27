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Baneva gençlerle coştu, coşturdu

Müzik otoriteleri ve rap tutkunlarının beğeniyle takip ettiği Baneva, Ceza’ya “Saygı1” konserinde  “Feyz al” ve “Holocaust” adlı parçaları seslendirdi. Baneva’nın sahne şovu izleyenleri coşturdu.

Baneva gençlerle coştu, coşturdu

İstanbul Ora Arena’da gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan Baneva, geçtiğimiz yıl Ceza ile “Kül” isimli parçada birlikte çalıştılar. Geceye katılanların coşkulu alkışlarıyla sahne alan Baneva, Ceza’nın birer şarkısını seslendiren meslektaşlarının yanı sıra iki Ceza şarkısı,  “Feyz al” ve “Holocaust” ile sahneye geldi.

Baneva gençlerle coştu, coşturdu

Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Contra, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik de sahne aldı. Etkinliği sunanlar arasında, geceyi düzenleyen Oğuzhan Uğur ile Beyazıt Öztürk, Doğu Demirkol, Doğukan Manço ve Emre Karayel de vardı.

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