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'Bambaşka Biri' dizisinden bir ilk

'Bambaşka Biri' dizisinden bir ilk... İşte detaylar...

'Bambaşka Biri' dizisinden bir ilk

Bambaşka Biri; 13 ayrı kategoride 700’den fazla projenin yarıştığı, uluslararası eğlence ve medya sektöründe ‘mükemmellik ve başarının altın standardı’ olarak anılan, Avrupa Yayın Birliği Endüstrisi’nin prestijli ödülü Rose d’Or Ödülleri’nde “En İyi Dizi” unvanıyla taçlandırıldı. Yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerinin üreticisi TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Hande Erçel ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı Bambaşka Biri, uluslararası televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden Rose d’Or Ödülleri’nde Brezilya, Belçika, İngiltere, İspanya ve Polonya’dan katılan altı finalist arasından En İyi Dizi Ödülü alan ilk Türk dizisi oldu.

 'Bambaşka Biri' dizisinden bir ilk

Yayınlandığı günden itibaren uluslararası basında da en çok konuşulan dizilerden biri olan Bambaşka Biri, Londra’da düzenlenen Rose d’Or Ödülleri’nde aldığı bu ödülle büyük bir başarıya imza attı.

 

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