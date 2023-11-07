Bambaşka Biri dizisi büyük ödüle aday gösterildi

Başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz'in paylaştığı Bambaşka Biri dizisi global arenada da adından söz ettirmeye devam ediyor. Uluslararası televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Rose d'Or Ödülleri'nde 'En İyi Dizi veya Telenovela' kategorisinde aday gösterildi.

Bambaşka Biri, 13 ayrı kategoride 700’den fazla proje arasından seçilerek gururla finalistler arasında yerini aldı.

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