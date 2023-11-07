  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bambaşka Biri dizisi büyük ödüle aday gösterildi

Bambaşka Biri, uluslararası televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Rose d'Or Ödülleri'nde 'En İyi Dizi' kategorisinde aday gösterildi.

Bambaşka Biri dizisi büyük ödüle aday gösterildi

Başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz'in paylaştığı Bambaşka Biri dizisi global arenada da adından söz ettirmeye devam ediyor. Uluslararası televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Rose d'Or Ödülleri'nde 'En İyi Dizi veya Telenovela' kategorisinde aday gösterildi.

Bambaşka Biri dizisi büyük ödüle aday gösterildi

Bambaşka Biri, 13 ayrı kategoride 700’den fazla proje arasından seçilerek gururla finalistler arasında yerini aldı.

 Ve geri sayım başladı! Takvimlerinizi 27 Kasım’a işaretleyin, Londra Kings Place’ten gelecek haberler için takipte kalın.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 6
    SEVDİM
  • 4
    ALKIŞ
  • 1
    BEĞENDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sacit Aslan yazdı: "Mafyatik Baroniçe’nin Adliye ve Karanlık İlişkileri..."
  Gündem

Sacit Aslan yazdı: "Mafyatik Baroniçe’nin Adliye ve Karanlık İlişkileri..."

Vatikan'in Şifresi'nden görkemli gala
  Kültür - Sanat

Vatikan'in Şifresi'nden görkemli gala

Buray'ı albüm heyecanı sardı
  Magazin

Buray'ı albüm heyecanı sardı

9. Milas Zeytin Hasadı Şenliği’ne geri sayım başladı
  Hayatın İçinden

9. Milas Zeytin Hasadı Şenliği’ne geri sayım başladı

Arap Kadri ve Tarzan 15 Aralık’ta vizyonda
  Kültür - Sanat

Arap Kadri ve Tarzan 15 Aralık’ta vizyonda

Esra Balamir, yıllar önce fotoğrafçısı olan Dilan Polat'ın cezaevi girmesi hakkında ne dedi?
  Magazin

Esra Balamir, yıllar önce fotoğrafçısı olan Dilan Polat'ın cezaevi girmesi hakkında ne dedi?