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Bambaşka bir Meyra geri dönüyor

Bambaşka bir Meyra geri dönüyor. İşte detaylar...

Bambaşka bir Meyra geri dönüyor

Sevilen şarkıcı Meyra, “Ağladın Ya”, “Karar Bize Ait” ve “Aşklayalım” gibi unutulmaz şarkılarının ardından hayranlarına yeni bir sürprizle geri dönüyor.

 Bambaşka bir Meyra geri dönüyor

Ünlü Yunan besteci ve şarkıcı Stamis Gonidis'in hit şarkısı “Esi Rotas”,

 

Bambaşka bir Meyra geri dönüyor
Sinan Akçıl'ın yazdığı Türkçe sözlerle yeniden yorumlandı ve Meyra'nın güçlü vokaliyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

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