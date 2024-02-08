 Bambaşka bir Hülya Avşar

Hülya Avşar’ın merakla beklenen sohbet programı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' cuma akşamları YouTube'da yayınlanmaya başlayacak.

Çekimleri büyük bir titizlikle yapılan, birbirinden farklı konu ve konukların olacağı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin ilk bölümü 9 Şubat Cuma günü yayınlanacak.

Hülya Avşar’ı sohbet programının ardından farklı ve çarpıcı bir formatla da Youtube’da göreceğiz.

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