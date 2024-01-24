'Balina' Mart ayı temsilleriyle hız kesmiyor

Zorlu PSM, Craft Tiyatro ve Free Stage ortak yapımcılığı ile biletleri kısa süre içerisinde tükenen ve Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in büyüleyici performansıyla sahnelenen “Balina”, mart ayında da temsillerine devam ediyor.

İbrahim Çiçek’in yönettiği ve Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in performanslarıyla bir baba-kızın çok geç kaldıkları küçük bir kavuşma hikayesinin anlatıldığı Balina oyunu, Kia, URBAN Care, Estée Lauder ve Art de Huile’in katkılarıyla gösterimlerine devam ediyor. Her temsili dakikalarca ayakta alkışlanan ve büyük beğeni toplayan “Balina” oyunu, sınırlı sayıdaki 11-12-23 ve 24 Mart biletleri passo.com.tr ve tiyatrolar.com.tr’de satışta.

Balina, sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

11-12-23 Mart

Kapı Açılış: 20:00

Balina: 20:30

24 Mart

Kapı Açılış: 19:30

Balina: 20:00

Bilet Fiyatları:

Kategori - ₺695,00 Kategori - ₺575,00

Öğrenci - ₺295,00

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.