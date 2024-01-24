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'Balina' Mart ayı temsilleriyle hız kesmiyor

Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in rol aldığı “Balina” oyunu, etkileyici hikayesiyle tiyatroseverler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. “Balina”nın tükenen şubat ayı biletlerinin ardından 11-12-23 ve 24 Mart tarihli biletleri de satışa açıldı.

'Balina' Mart ayı temsilleriyle hız kesmiyor

Zorlu PSM, Craft Tiyatro ve Free Stage ortak yapımcılığı ile biletleri kısa süre içerisinde tükenen ve Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in büyüleyici performansıyla sahnelenen “Balina”, mart ayında da temsillerine devam ediyor. 

'Balina' Mart ayı temsilleriyle hız kesmiyor

İbrahim Çiçek’in yönettiği ve Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in performanslarıyla bir baba-kızın çok geç kaldıkları küçük bir kavuşma hikayesinin anlatıldığı Balina oyunu, Kia, URBAN Care, Estée Lauder ve Art de Huile’in katkılarıyla gösterimlerine devam ediyor. Her temsili dakikalarca ayakta alkışlanan ve büyük beğeni toplayan “Balina” oyunu, sınırlı sayıdaki 11-12-23 ve 24 Mart biletleri passo.com.tr ve tiyatrolar.com.tr’de satışta. 

Balina, sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. 

11-12-23 Mart 

Kapı Açılış: 20:00 

Balina: 20:30 

24 Mart

Kapı Açılış: 19:30

Balina: 20:00

 

Bilet Fiyatları:

  1. Kategori - ₺695,00
  2. Kategori - ₺575,00

Öğrenci - ₺295,00

 

 

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