Balık Ayhan yoğun bakıma kaldırıldı

Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçükboyacı, yoğun bakıma kaldırıldı. Şarkıcı, nefes darlığı nedeniyle gittiği Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı.



Ayhan Küçükboyacı, cumartesi gününden beri tedavi görüyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.