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Balık Ayhan yoğun bakıma kaldırıldı

Balık Ayhan yoğun bakıma kaldırıldı. İşte detaylar...

Balık Ayhan yoğun bakıma kaldırıldı

Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçükboyacı, yoğun bakıma kaldırıldı. Şarkıcı, nefes darlığı nedeniyle gittiği Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı.

Balık Ayhan yoğun bakıma kaldırıldı
Ayhan Küçükboyacı, cumartesi gününden beri tedavi görüyor.

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