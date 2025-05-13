 Balık Ayhan son yolculuğuna uğurlandı

Balık Ayhan (58) olarak bilinen Ayhan Küçükboyacı son yolculuğuna uğurlandı.



Şarkıcının cenazesi Kasımpaşa Büyük Camii'nde kılındı.

Şarkıcının eşi ve kızı tabutun başında feryat etti.

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