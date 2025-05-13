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Balık Ayhan hayatını kaybetti

Balık Ayhan hayatını kaybetti

Balık Ayhan hayatını kaybetti

 

Balık Ayhan olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Balık Ayhan hayatını kaybetti

Nefes darlığı yaşayan ünlü isim 12 Nisan'da yoğun bakım servisine alınmıştı.

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