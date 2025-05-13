Balık Ayhan hayatını kaybetti

Balık Ayhan olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nefes darlığı yaşayan ünlü isim 12 Nisan'da yoğun bakım servisine alınmıştı.

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