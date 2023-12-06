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Bali'ye giden Dilan Çiçek Deniz'den olay pozlar

Bali'ye giden Dilan Çiçek Deniz'den olay pozlar

Bali'ye giden Dilan Çiçek Deniz'den olay pozlar

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Bali'ye gitti. 

 Bali'ye giden Dilan Çiçek Deniz'den olay pozlar

Oyuncu, Bali'den karelerini paylaştı.

 Bali'ye giden Dilan Çiçek Deniz'den olay pozlar

Deniz'e binlerce beğeni geldi. 

 Bali'ye giden Dilan Çiçek Deniz'den olay pozlar

Oyuncu, ayna selfiesi yaptığı karesi ve yılana sarıldığı pozuyla gündem oldu. 

 Bali'ye giden Dilan Çiçek Deniz'den olay pozlar

Deniz'e bir çok mesaj da geldi. 

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