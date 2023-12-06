 Bali'ye giden Dilan Çiçek Deniz'den olay pozlar

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Bali'ye gitti.

Oyuncu, Bali'den karelerini paylaştı.

Deniz'e binlerce beğeni geldi.

Oyuncu, ayna selfiesi yaptığı karesi ve yılana sarıldığı pozuyla gündem oldu.

Deniz'e bir çok mesaj da geldi.

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