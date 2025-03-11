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Bali tatilinde olan Melek Mosso hastanelik oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Bali tatilinde olan Melek Mosso hastanelik oldu! İşte detaylar...

Bali tatilinde olan Melek Mosso hastanelik oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç tatile çıktı. Çift, önce Sri Lanka daha sonra Bali'ye geçti.

Bali tatilinde olan Melek Mosso hastanelik oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Şarkıcı, Bali tatilinde ise hastanelik oldu.

Bali tatilinde olan Melek Mosso hastanelik oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Mosso'nun vücudu alerji kaptı.

Bali tatilinde olan Melek Mosso hastanelik oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Hastaneye giden şarkıcı sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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