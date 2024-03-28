Bali Adası'na yatırım müjdesi

Şu sıralar sık sık Bali-İstanbul arasında mekik dokuyan Abdullah Taşkın 5 yıldızlı bir otel projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Gerekli izinler ve prosedürleri tamamladıktan sonra otel inşaatına başlayacak olan Taşkın 3 yıl sonunda oteli hizmete sokmaya hedefliyor.

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