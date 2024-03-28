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Bali Adası'na yatırım müjdesi

İş insanı Abdullah Taşkın son yıllarda turizm açısından tekrar yükseliş gösteren Endonezya’ya bağlı Bali Adası'na yatırım yapma kararı aldı.

Bali Adası'na yatırım müjdesi

Şu sıralar sık sık Bali-İstanbul arasında mekik dokuyan Abdullah Taşkın 5 yıldızlı bir otel projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Bali Adası'na yatırım müjdesi

Gerekli izinler ve prosedürleri tamamladıktan sonra otel inşaatına başlayacak olan Taşkın 3 yıl sonunda oteli hizmete sokmaya hedefliyor.

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