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'Baldız' sete çıktı!

'Baldız' sete çıktı! İşte detaylar...

'Baldız' sete çıktı!

Hamdi Alkan’ın hem yönetmen koltuğuna oturduğu hem de rol aldığı, kadrosunda Oya Başar, Ayşegül Asar, Asuman Dabak ve Emel Müftüoğlu gibi usta oyuncuları buluşturan

 'Baldız' sete çıktı!

‘Baldız’ filminin çekimlerine Beykoz Kundura’ da start verildi.

 'Baldız' sete çıktı!

2025’in gülme garantili komedi filmi 'Baldız',

 'Baldız' sete çıktı!


şimdiden merak konusu oldu.

 

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