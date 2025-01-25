 'Baldız' sete çıktı!

Hamdi Alkan’ın hem yönetmen koltuğuna oturduğu hem de rol aldığı, kadrosunda Oya Başar, Ayşegül Asar, Asuman Dabak ve Emel Müftüoğlu gibi usta oyuncuları buluşturan

‘Baldız’ filminin çekimlerine Beykoz Kundura’ da start verildi.

2025’in gülme garantili komedi filmi 'Baldız',



şimdiden merak konusu oldu.

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