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Balçiçek İlter “Postmodern Cadılar" kitabıyla kadınları kuralları yeniden yazmaya çağırıyor

Deneyimli gazeteci ve televizyoncu Balçiçek İlter, "Postmodern Cadılar" adlı kitabıyla Destek Yayınları’ndan okurlarıyla buluştu. Kitabı oldukça ilgi gören İlter, okurlarına heyecan dolu bir yolculuk vaat ediyor.

Balçiçek İlter “Postmodern Cadılar" kitabıyla kadınları kuralları yeniden yazmaya çağırıyor

Balçiçek İlter, dört güçlü kadının gülümseyerek okuyacağınız gerçek aşk hikayelerine yer verdiği bu kitabında, pek çok kadının yalnız olmadığını hissedeceği bir atmosfer sunuyor. "Postmodern Cadılar", kadınları kuralları yeniden yazmaya davet ediyor.

Balçiçek İlter “Postmodern Cadılar" kitabıyla kadınları kuralları yeniden yazmaya çağırıyor

Güçlü kadın kavramını, kendi deneyimlerinden yola çıkarak yeniden tanımlayan İlter, yaralandığını, canının acıdığını ve güçlü olmaktan sıkıldığını fark eden tüm kadınları bu postmodern yangın alanına davet ediyor. "Yanacağız belki, belki linç edileceğiz," diyor ve ekliyor: "Biz kadınlar, tüm dayatmaları reddedip doğruları söylemeli ve hatta yanmak zorundayız."

Balçiçek İlter “Postmodern Cadılar" kitabıyla kadınları kuralları yeniden yazmaya çağırıyor

 

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