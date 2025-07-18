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Balçiçek İlter bomba gibi geliyor!  

Balçiçek İlter bomba gibi geliyor!

Balçiçek İlter bomba gibi geliyor!  

Uzun süredir Herşey Masada programını sunan Seda Sayan, koltuğunu sürpriz bir isme devretti.

Balçiçek İlter bomba gibi geliyor!  
O isim; ekranların sevilen gazetecisi Balçiçek İlter!

Balçiçek İlter bomba gibi geliyor!  
Sormazsam Olmaz çok yakında ekranlarda! Güçlü kalemi, dobra tarzı ve sorduğu sorularla her daim gündem yaratmayı başaran İlter, şimdi de TYT Türk ekranlarında Hafta içi her gün 20.00–21.30 fırtına estirmeye hazırlanıyor.

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