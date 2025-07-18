Balçiçek İlter bomba gibi geliyor!  

Uzun süredir Herşey Masada programını sunan Seda Sayan, koltuğunu sürpriz bir isme devretti.



O isim; ekranların sevilen gazetecisi Balçiçek İlter!



Sormazsam Olmaz çok yakında ekranlarda! Güçlü kalemi, dobra tarzı ve sorduğu sorularla her daim gündem yaratmayı başaran İlter, şimdi de TYT Türk ekranlarında Hafta içi her gün 20.00–21.30 fırtına estirmeye hazırlanıyor.

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