 'Baladın' belgeseli beğeniye sunuldu

Red Bull sporcusu Hande Baladın'ın kariyerine odaklanan 'Baladın' belgeseli düzenlenen özel bir etkinlikle beğeniye sunuldu.

Baladın, "Heyecanlı ve gerginim. Kariyerim halen devam ediyor. Bizim camiamızda ilk defa yapılıyor. Kariyerimin bittiğinde bu projeyle mutlu ve gururlu hissedeceğim. Umarım izleyenlerde bizim kadar keyif alır" dedi.

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