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'Baladın' belgeseli beğeniye sunuldu

'Baladın' belgeseli beğeniye sunuldu. İşte detaylar...

'Baladın' belgeseli beğeniye sunuldu

Red Bull sporcusu Hande Baladın'ın kariyerine odaklanan 'Baladın' belgeseli düzenlenen özel bir etkinlikle beğeniye sunuldu.

 'Baladın' belgeseli beğeniye sunuldu

Baladın, "Heyecanlı ve gerginim. Kariyerim halen devam ediyor. Bizim camiamızda ilk defa yapılıyor. Kariyerimin bittiğinde bu projeyle mutlu ve gururlu hissedeceğim. Umarım izleyenlerde bizim kadar keyif alır" dedi.

 

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