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SnobMagazin.com

Bal Kabağı tutkunlarına özel tarif

Soğuk kış aylarının kendini göstermeye hazırlandığı bugünlerde bal kabağı da sofralardaki yerini alıyor. İmza reçetelerinde bu mevsimin favorisi olan bal kabağına da yer veren Ginger İstanbul’un meşhur Bal Kabaklı Keki ile sevdiklerinizi doyumsuz bir lezzet yolculuğuna çıkarabilirsiniz.

Bal Kabağı tutkunlarına özel tarif

Yaklaşan kış mevsimi ile dünyanın en tatlı turuncusuna sahip olan bal kabağı mutfaklarda baş rol oynamaya başladı. Ginger İstanbul, menüsünde yer alan Bal Kabaklı Krem Brule ve Bal Kabaklı Kek tarifi ile klasik bal kabaklı tariflere yepyeni yeni bir yorum ve lezzet katıyor. Ginger İstanbul’un Kurucusu Yasemin Önal, çocukların severek yediği ve beş çaylarının vazgeçilmezi olan keki bal kabağı ile hazırlamak isteyenlere harika bir tarif de sunuyor. Tarçın, zencefil, ceviz ve bademin lezzet dansı oluşturduğu Ginger İstanbul’un Bal Kabaklı Keki favori lezzetler arasında yer almaya aday…

Bal Kabağı tutkunlarına özel tarif

Ginger İstanbul’un zengin menüsünde yer alan birçok alternatif ile Bal Kabaklı Krem Brule ve Bal Kabaklı Keki sevdiklerine ikram etmek isteyenler www.gingeristanbul.com web sitesini de ziyaret edebilir.

Bal Kabağı tutkunlarına özel tarif

Ginger İstanbul Kurucusu Yasemin Önal’dan Bal Kabaklı Kek Tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı şekersiz bal kabağı püresi

2 su bardağı karabuğday unu

1 su bardağı badem unu (toz badem)

3 yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1,5 su bardağı iri kıyılmış ceviz

2 tatlı kaşığı tarçın

2 tatlı kaşığı toz zencefil

Yapılışı:

Önce pudra şekeri ve yumurtaları mikserde yüksek devirde iyice kabarana kadar çırpın. Eritilmiş ve ılıtılmış tereyağı ile bal kabağını ekleyin. Ayrı bir kapta karabuğday unu içine kabartma tozu, vanilya ve toz bademi ekleyip karışımı yavaş yavaş yumurtalı karışıma ekleyin. Kıyılmış ceviz, tarçın, toz zencefili de ekleyin. Tercihinize göre 1-2 çay kaşığı karanfil de ekleyebilirsiniz. Karışımı tabanına yağlı kâğıt serdiğiniz kelepçeli kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri ve toz Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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