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Bahattin Demir'in oğlu Ömer Demir'le İspanya'da maç keyfi

Bahattin Demir'in oğlu Ömer Demir'le İspanya'da maç keyfi. İşte detaylar...

Bahattin Demir'in oğlu Ömer Demir'le İspanya'da maç keyfi

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden iş insanı Bahattin Demir, oğlu Ömer Demir ile ara tatili İspanya'da geçirdi.

Bahattin Demir'in oğlu Ömer Demir'le İspanya'da maç keyfi
Baba oğul tatilde tarihi ve turistik yerleri gezerken İspanya'da maç izledi.

 Bahattin Demir'in oğlu Ömer Demir'le İspanya'da maç keyfi

Real Madrid ve Real Sociedad arasında oynanan maçı Santiago Bernebeu stadyumunda izleyen baba-oğul Real Madrid müzesini de gezip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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