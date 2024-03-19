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Bahara karnınızı gererek girin!

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu, yaklaşan bahar mevsimi öncesi dönemsel olarak çok tercih edilen mini karın germe ile tam karın germe operasyonu arasındaki farkı anlattı.

Bahara karnınızı gererek girin!

Gerek hamilelik sürecinin ardından bebeklerini kucağına alma mutluluğu yaşayan annelerin gerekse yaza fit girmek isteyen hem kadın hem de erkeklerin dönemsel olarak sıkça tercih ettiği yöntemlerden biri de karın germe ameliyatı. Mini ve tam karın germe olarak iki yöntemle yapılan operasyonla ilgili bilgi veren Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu, aradaki farkı açıkladı. Her iki operasyonun da kendi içinde avantajları olduğunu ifade eden Mutlu, yaklaşan sıcak günlere fit ve daha iyi bir görüntüyle girmek isteyenlerin bu dönemi değerlendirdiklerine dikkat çekti.

Bahara karnınızı gererek girin!

KİŞİNİN DURUMU ETKEN

Sadece göbeğin altındaki bölgede fazla deri varsa, mini karın germenin yeterli olabileceğini belirten Mutlu, “Mini karın germe ameliyatı göbek deliği korunur ve göbek altındaki deri fazlalığı alınır. Alt karın derisi aşağı çekilerek karın gerilir. Ameliyat izi mayo çizgisinin altında, sezaryen kesisinin devamı gibi düşünülebilir” dedi. Göbek üzerinde önemli ölçüde gevşek veya kırışık bir cilt olduğu durumlarda ise tam karın germenin gerektiğini söyleyen Mutlu, “Bu operasyonda karın derisinin göbek deliğinin hemen üst kısmından başlanarak aşağıda olan kısmından yeterli miktarda deri çıkarılması ve yeni göbek deliği dizayn edilmesi gerekmektedir. Hem üst hem de alt karın derisini germek için tüm karın derisi gerilecektir” diye konuştu.

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