Bahar yorgunluğundan kurtulmak için 8 öneri

Bahar mevsiminin gelmesiyle beraber birçok kişide halsizlik, eklem ağrıları ve sürekli uyku isteği gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Bahar yorgunluğu olarak adlandırılan bu durum insan metabolizmasında gerçekleşen bazı değişimlerden kaynaklanıyor. Bahar ayları bazı kişiler için daha çok spor yapma, hayatı düzene sokma, sağlıklı beslenme gibi durumları çağrıştırsa da, pek çok kişide isteksizlik, kaygı ve hatta depresyona bile yol açabiliyor.

Bu tür problemlerden kurtulabilmek için ilk olarak beslenme alışkanlıklarının ve fiziksel aktivitenin gözden geçirilmesi, günlük yaşam rutininde küçük değişiklikler yapılması geçiş mevsiminin daha kolay atlatılması için büyük önem taşıyor. Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ, bahar yorgunluğunu atlatmak için önerilerde bulundu.

Bahar mevsimini kolay geçirmek için aşağıdaki önerileri uygulayın;

1- Yeterli ve dengeli beslenin: Günün en önemli öğünü kahvaltıyı kesinlikle atlamayın. Besin çeşitliliğine önem verin ve tek tip beslenmekten kaçının. Bütün besin gruplarını içeren bir öğün tüketmeye çalışın. Örneğin bir öğününüzü kıymalı sebze yemeği veya tavuklu salata, 1 su bardağı ayran ve 1 dilim ekmek şeklinde hazırlayarak besin çeşitliliğini sağlayabilirsiniz. Beyaz undan yapılmış besinler yerine kepek, çavdar, tam buğdaydan yapılmış tahıllı besinleri tercih edin.

2- Az az sık sık beslenin: Düzensiz tüketilen öğünler, uzun süre açlıklar kan şekerinin dengesiz düşmesine ve yükselmesine neden olabileceği için bahar yorgunluğu belirtileri daha kötü hale gelebilir. Dolayısıyla günde 3 ana, 3 ara öğün olacak şekilde az az sık sık 6 öğün tüketmeye çalışın. Kendiniz 3-4 saatten fazla aç bırakmamaya özen gösterin. Tükettiğiniz miktarlara yani porsiyonlarınıza dikkat etmeye çalışın.

3- Susamadan su için: Havaların ısınmasıyla oluşabilecek su kayıplarını önlemek ve mevsimsel değişikliğe bağlı dolaşım problemlerinden kurtulmak için bol bol su tüketin. Susamadan su içmeyi alışkanlık haline getirmeye çalışın. Günlük 2-3 lt (10-15 su bardağı) su tüketerek dolaşım sistemini daha düzenli hale getirmiş ve toksinlerden kurtulmayı sağlamış olursunuz.

4- Alkol tüketimine dikkat edin: Mevsim geçişlerinde yüksek miktarlarda tüketilen alkol problemlerinizin daha çok artmasına neden olur. Bu nedenle alkol tüketimini sonlandırın ya da sınırlandırın.

5- Kontrollü kafein tüketin: Gün içerisinde yorgunluğu atmak, uyanık kalmak için sıkça tüketilen çay, kahve gibi kafeinli içecekler kontrol altında tutulmalıdır. Yüksek miktarlarda alınan kafein kalp çarpıntısına ve vücuttan su kaybına neden olabileceği için özellikle mevsim değişikliğindeki sıkıntıları tetiklememek adına kafein alımı minimumda olmalıdır. Kahve, çay, asitli içecekler gibi kafeinli içecekler yerine rahatlatıcı özelliğinden dolayı bitki çaylarını tercih edebilirsiniz.

6- Yeterli ve düzenli C vitamini alın: Gün içerisinde özellikle C vitamini içeren sebze ve meyve tüketimini artırın. Beslenmenize brokoli, ıspanak, yeşil sivri biber, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler ve portakal, kivi, kuşburnu, greyfurt gibi meyveler ekleyin.

7- Uyku düzenine özen gösterin: Uykusuzluk ve düzensiz uyuma kendinizi daha yorgun hissetmenize neden olur. Düzenli uyku saatleri gün içerisinde daha enerjik hissetmenize yardımcı olacaktır. Günde 6-8 saat uyumaya çalışın.

8- Fiziksel aktivitenizi artırın: Haftada 3 gün yapılan tempolu yürüyüşler, yüzme, gevşeme egzersizleri yorgunluğa karşı korur. Spor yapmaya vaktiniz yoksa aktif yaşam tarzı için yürüyerek gidebileceğiz yerlere araba kullanmama, asansör yerine merdivenleri tercih etme gibi küçük aktivitelerle de fiziksel aktivitenizi artırabilirsiniz.

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