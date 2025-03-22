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Bahar Öztan'ın vefatının birinci yılında oğlu Yiğit Çolak'tan duygusal paylaşım

Bahar Öztan'ın vefatının birinci yılında oğlu Yiğit Çolak'tan duygusal paylaşım

Bahar Öztan'ın vefatının birinci yılında oğlu Yiğit Çolak'tan duygusal paylaşım

Yeşilçam'ın güzellerinden Bahar Öztan'ın vefatının birinci yılında oğlu Yiğit Çolak'tan duygusal paylaşım geldi.

Bahar Öztan'ın vefatının birinci yılında oğlu Yiğit Çolak'tan duygusal paylaşım
Annesi Bahar Öztan ile fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Yiğit Çolak, "Elbet dünya zamanında ben de yanına geleceğim. Evrende zaman kavramı olmadan… Sen, ben, Allah hep beraber bir bütün" ifadelerini kullandı.

Bahar Öztan'ın vefatının birinci yılında oğlu Yiğit Çolak'tan duygusal paylaşım
Çolak'ın paylaşımı yürek burktu.

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