Yeşilçam'ın güzellerinden Bahar Öztan'ın vefatının birinci yılında oğlu Yiğit Çolak'tan duygusal paylaşım geldi.



Annesi Bahar Öztan ile fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Yiğit Çolak, "Elbet dünya zamanında ben de yanına geleceğim. Evrende zaman kavramı olmadan… Sen, ben, Allah hep beraber bir bütün" ifadelerini kullandı.



Çolak'ın paylaşımı yürek burktu.

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