 Bahar Öztan hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden Yeşilman'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan (61), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Acı haberi Bora Gencer Instagram'dan duyurdu.

Gencer, "Biricik dostum dünyalar güzeli Gamzelim Bahar Öztan’ı tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesinde kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz. Tüm sanat camiasına ve ailesine sabırlar dilerim. Merhumenin cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.

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