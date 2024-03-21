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Bahar Öztan hayatını kaybetti

Bahar Öztan hayatını kaybetti

Bahar Öztan hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden Yeşilman'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan (61), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bahar Öztan hayatını kaybetti
Acı haberi Bora Gencer Instagram'dan duyurdu.

 Bahar Öztan hayatını kaybetti

Gencer, "Biricik dostum dünyalar güzeli Gamzelim Bahar Öztan’ı tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesinde kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz. Tüm sanat camiasına ve ailesine sabırlar dilerim. Merhumenin cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.

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