Bahar Öztan'dan Sevenlerini Üzen Açıklama

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, yeniden kanserle mücadele etmeye başladı.

Daha önce kanseri yenen usta sanatçı (60), Muğla Acıbadem Hastanesi'nin odasından fotoğraf paylaştı.

Snob Magazin'e özel açıklamalarda bulunan Bahar Öztan, "Daha önce yakaladığım hastalığım yeniden nüksetti. İnşallah yine atlatacağım. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde... Sevenlerimden dua istiyorum" dedi.

Yeğeniyle karesini Instagram'dan paylaşan Öztan, "Halasını hastaneye ziyarete gelmiş güzel gülücüklerinle moral verdi mis kokusu bani bir müddet idare eder" diye yazdı.

Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Öztan, yer aldığı filmlerle hâlâ büyük bir hayran kitlesine sahip.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.