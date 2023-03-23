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Bahar Öztan'dan Sevenlerini Üzen Açıklama

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, yeniden kansere yakalandığını açıkladı. Usta sanatçı, 10 gündür Muğla Acıbadem Hastanesi'nde yattığını söyledi. İşte haberin detayları...

Bahar Öztan&#039;dan Sevenlerini Üzen Açıklama

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, yeniden kanserle mücadele etmeye başladı.

Bahar Öztan&#039;dan Sevenlerini Üzen Açıklama

Daha önce kanseri yenen usta sanatçı (60), Muğla Acıbadem Hastanesi'nin odasından fotoğraf paylaştı.

Bahar Öztan&#039;dan Sevenlerini Üzen Açıklama

Snob Magazin'e özel açıklamalarda bulunan Bahar Öztan, "Daha önce yakaladığım hastalığım yeniden nüksetti. İnşallah yine atlatacağım. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde... Sevenlerimden dua istiyorum" dedi.

Bahar Öztan&#039;dan Sevenlerini Üzen Açıklama

Yeğeniyle karesini Instagram'dan paylaşan Öztan, "Halasını hastaneye ziyarete gelmiş güzel gülücüklerinle moral verdi mis kokusu bani bir müddet idare eder" diye yazdı.

Bahar Öztan&#039;dan Sevenlerini Üzen Açıklama

Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Öztan, yer aldığı filmlerle hâlâ büyük bir hayran kitlesine sahip.

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