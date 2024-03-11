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Bahar Öztan'dan kötü haber! Entübe edildi

Bir süredir kanser tedavisi gören Bahar Öztan'dan kötü haber geldi.

Bahar Öztan'dan kötü haber! Entübe edildi

Bir süredir kanser tedavisi gören Bahar Öztan'dan kötü haber geldi. Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' entübe edildi.

 Bahar Öztan'dan kötü haber! Entübe edildi

Şenay Düdek Instagram'dan açıklama yaptı. Düdek, "Benim canım 'Bahar Çiçeğim'! Şimdi oğlan kardeşi Hakan Cerrahoğlu ile konuştum! Acıbadem Kozyatağı’nda! Entübe edildi! Yoğun bakımdaydı! Ramazan mübarek günü, dualarımız onunla olsun! Dilerim Allah’ım bir mucize gösterir, bir şekilde; "Canım Bahar'ım, Gamzelim, manevi kardeşim, tekrardan güzel günlerimize döneriz! Bayağı zorlu bir süreçten geçti dört ay oldu! Tabii sizlere, herhangi bir şeyi anlatmak istemedim! Sizleri üzmek de! Ama Allah hakkımızda hayırlı olanı versin! Hep birlikte toplu dualar, her zaman Rabbime daha çabuk ulaşır! Çektirmesin! Rabbim hayırlı olanı versin! Bu kez sınavımız çok zor! Amin" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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