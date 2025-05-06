 Bahar Candan'dan itiraflar! Cezaevi günlerini anlattı

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden özel isimleri konuk aldığı YouTube kanalının bu haftaki konuğu Bahar Candan oldu. Cezaevi süreci ve sonrasına dair açıklamalar yapan Candan, cezaevinde maneviyata yöneldiğini söyledi.



ASTRAL SEYAHATE İLK BEN ÇIKTIM

Pınar Kerimoğlu’nun astral seyahatle ilgili sorusuna da yanıt veren Bahar Candan, bu deneyimi yıllar önce ilk kez kendisinin yaşadığını anlattı: “Profesyonel bir şekilde değil ama yıllar önce bu deneyimi ilk ben yaşadım. Nişantaşı’nda otururken bir gece uykumda evin tavanına kadar yükseldim, tavana çarpacak gibi oldum. Camdan çıkıp Harbiye’yi komple gezdim ve sonra eve geri geldim. Uyandığımda çok korkmuştum, annemi aradım, o zamanlar astral seyahat bilinmiyordu biz de korkup cinler bana musallat oldu zannetmiştik. Bence astral seyahatle gidilebilecek yerler sınırlı; söylendiği gibi çok uzaklara gidilemiyor.”

HAYATIMA KALDIĞIM YERDEN DEVAM EDİYORUM

Pınar Kerimoğlu’nun “Cezaevinden çıktıktan sonraki hayatında neler değişti?” sorusunu yanıtlayan Bahar Candan şu ifadeleri kullandı: “Ben çıktıktan sonra hayatıma kaldığım yerden devam ettim. Öncesinde ne yapıyorsam, aynı şekilde devam ettim. İçeride sadece israf yapmamayı öğrendim. Çıktıktan sonra kendi kendime ‘İçeride bu kadar pilav yiyordun, şimdi pahalı şeyler yemene gerek yok’ diye sorguluyorum. Ama artık daha cesaretliyim. Cesaretin bedelini ödemeye hazırdım ve ödedim. Cesaret her zaman özgürlüğü getirir.”



CEZAEVİNDE MANEVİYATA YÖNELDİM

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını içtenlikle cevaplayan Bahar Candan, cezaevinde kaldığı süreçte maneviyata yöneldiğini ve kendini adeta bu alana adadığını belirtti: “İçerideyken aileni daha az görüyor olman, ‘Gerçek ailen kim?’ sorusunu sorgulatıyor. Benim dışarıda farklı yaptığım tek şey, maneviyata yönelmek oldu.”

KÜRT ERKEKLERDEN HOŞLANIYORUM! ERİL ENERJİLERİ ÇOK YÜKSEK

Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk olan Bahar Candan, kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlarla yine gündeme damga vurdu. Kerimoğlu’nun “Şu anki erkek arkadaşın hayalindeki erkek mi?” sorusunu yanıtlayan Candan, “Kürt erkeklerden hoşlanıyorum! Çünkü Kürt erkeklerin eril enerjisi çok yüksek” diyerek dikkat çekti.

LVBEL C5 BENİ ENGELLEDİ

Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk olan Bahar Candan, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Kerimoğlu’nun “Lvbel C5 ile neden aranız bozuldu?” sorusuna duygusal bir yanıt veren Candan, aralarındaki krizin perde arkasını anlattı.

Candan, “Beni blokladı. Çünkü Dilan (abla) benim sürekli taklidimi yapıyor, otizmli gibi… Aslında bu kadın benim hayranım demek için beni egale etmeye çalıştığını göstermek için ekranda onun mesajları göründüğü için Lvbel C5 beni engelledi,” sözleriyle dikkat çekti.

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