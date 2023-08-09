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Bahar Bürker koleksiyonu ile kadınları büyüleyecek

Bahar Bürker koleksiyonu ile kadınları büyüleyecek

Bahar Bürker koleksiyonu ile kadınları büyüleyecek

Plaj giyimine yeni bir soluk getiren Luna- B markasının kurucusu ve kreatif direktörü Bahar Bürker tasarımlarıyla birçok ünlü ismin tercih ettiği koleksiyonu ile büyük ilgi görüyor.

Bahar Bürker koleksiyonu ile kadınları büyüleyecek
Yurt içi ve yurt dışında seçkin mağazalarda yeralan koleksiyonu için yeni bir projeyi hayata geçirecek olan Bürker, Bodrum’da tatilini yarıda bırakıp istanbul’a döndü.

Bahar Bürker koleksiyonu ile kadınları büyüleyecek

Olumlu geçen toplantı sonrası kolları sıvayan Bahar Bürker mayo, bikini, şort etek, büstiyer kimono ve plajdan geceye uyarlanabilecek şıklıktaki elbiseleri ile kadınları büyüleyecek.

Bahar Bürker koleksiyonu ile kadınları büyüleyecek

 

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