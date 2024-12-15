 'Bağlantı Hatası' filminin ilk teaser'ı yayında

Dijital dünyada atılan her adımın gerçek hayatta yankı bulduğu bir hikayeyi anlatan “Bağlantı Hatası” filminden ilk teaser yayınlandı. İnternet ortamının eğlenceli ve öğretici yönlerinin yanı sıra karanlık tarafını da gözler önüne seren bu çarpıcı yapım, 28 Mart 2025’te vizyona girecek. Filmde Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Utku Coşkun gibi usta ve genç yıldızlar rol alıyor.

Böcek Films ve Atölye Production’ın ortak yapımı, “Bağlantı Hatası” filmi yayınlanan ilk teaser’ıyla izleyicileri düşündürmeye ve tartışmaya davet ediyor.

SOSYAL MEDYANIN KARANLIK YÜZÜNE CESUR BİR BAKIŞ

Yönetmen Gökçen Usta, dijital çağda gençlerin ve ailelerin karşılaştığı sorunlara odaklanarak, beyaz perdede unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ali Kobanbay’ın kaleme aldığı senaryo, teknolojinin hayatımızdaki yerini ve gençlerin sosyal medyada görünmez ama bir o kadar da somut etkiler bırakan mücadelelerini derinlikli bir şekilde ele alıyor.

“Bağlantı Hatası”, bir grup lise öğrencisinin sosyal medya aracılığıyla, uğradıkları zorbalıkla yüzleşme çabalarını ve bu süreçte dijital dünyanın karmaşık ve riskli yanlarıyla karşı karşıya kalmalarını konu alıyor. Ancak, sanal dünyadaki bu mücadele, gerçek hayatlarında beklenmedik ve derin etkiler bırakıyor.



Filmde Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar gibi deneyimli isimler Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Utku Coşkun gibi genç enerjilerle buluşuyor. Karakterlerin yaşadığı çelişkiler ve karşılaştıkları bedeller, kadronun güçlü performanslarıyla izleyiciye aktarılıyor.

BÖCEK FİLMS VE ATÖLYE PRODUCTİON'DAN YENİ BİR PERSPEKTİF

Türk sinemasında fark yaratmayı hedefleyen Böcek Films ve Atölye Production, “Bağlantı Hatası” ile teknolojinin toplumsal dinamikler üzerindeki etkisini derinlikli olarak ele alıyor. Yapımcıların, sinema seyircisini yalnızca izleyici değil, hikayenin bir parçası haline getirme hedefi filmin her sahnesine yansıyor. Yayınlanan teaser, bir dijital mesajın zincirleme etkilerini, modern toplumun görünmeyen sınırlarını ve sosyal medyanın etkisini çarpıcı bir görsellikle gözler önüne seriyor. “Bağlantı Hatası”, A90 Pictures dağıtım şirketi aracılığıyla 28 Mart 2025’te tüm Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak.

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