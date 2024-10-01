Bağımsız kısa filmlere özel gösterim

"Teşhir" filminde, çocuk yaşta annesi tarafından sürekli cezalandırılarak banyoya kilitlenen Mahmut’un sapkın hallerine ve bu durumun yarattığı psikolojik çöküntünün sonuçlarına tanık oluyoruz. Filmin başrolünde, aynı zamanda filmin yapımcısı olan Serkan Dokan yer alırken, Betül Dinçer, Neslihan Yılmaz, Serdar Topuzoğlu ve Gönül Dokan diğer rolleri üstleniyor. Serkan Dokan, ilk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve *"Savaş, Çocuklar, Makarna"* filminde de başrollerinden birini paylaşıyor.

Her iki filmin yönetmen koltuğunda, uluslararası festivallerde adından sıkça söz ettiren Yeter Çiçek oturuyor. Çiçek, aynı zamanda yapımcılığı da Serkan Dokan ve Erol Ferdi Kenar ile paylaşıyor. "Savaş, Çocuklar, Makarna" filminin senaryosu ise ünlü oyuncu Ali Savaşçı tarafından kaleme alındı. Film, Filistin'deki insanlık dramını bir çocuğun gözünden anlatıyor. Bu kısa filmde Serkan Dokan'a Şükran Çetinbay, Gönül Dokan ve çocuk oyuncu Muhammed Efe Özdemir eşlik ediyor.



Her iki filmin sanat yönetmenliğini Erol Ferdi Kenar, görüntü yönetmenliğini Mahir Gül, kurgu yönetmenliğini Bünyamin Bayrak, müzik direktörlüğünü ise Özden Çayırlı üstleniyor.

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