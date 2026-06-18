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Bağ Bozumu Soçi’de çifte ödül

Bağ Bozumu Soçi’de çifte ödül

Bağ Bozumu Soçi’de çifte ödül

Yönetmenliğini Mesut Gengeç’in üstlendiği uzun metrajlı film “Bağ Bozumu”, bu yıl Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Avrasya Film Festivali'nde önemli bir başarıya imza attı. Festivalin Uzun Metraj Ana Yarışma bölümünde yer alan film, En İyi Yönetmen ve En İyi Oyuncu dallarında ödüle aday gösterildi.

Bağ Bozumu Soçi’de çifte ödül
Festivalin açılış filmi olarak seçilen “Bağ Bozumu”, dünya prömiyerini Soçi’de yoğun ilgi ve beğeni eşliğinde gerçekleştirdi. Prömiyerin ardından sinema eleştirmenleri ve izleyicilerden olumlu yorumlar alan yapım, uluslararası arenada dikkat çeken Türk filmleri arasına adını yazdırdı.

Bağ Bozumu Soçi’de çifte ödül
Filmin yönetmeni Mesut Gengeç, gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dünya sinemasının ilk örneklerinin ortaya çıktığı toprakların mirasını taşıyan bir coğrafyada filmimizin beğeniyle karşılanması ve böylesine prestijli bir festivalde yer alması bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu” ifadelerini kullandı.

Başrolünde Barış Yurtsever’in yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Zeynep Erkekli, Melissa Yıldırımer, Berke Üzrek, Müşerref Göksever, Ali Barkın ve Kaan Songün bulunuyor. Yaklaşık bir buçuk yıllık bir süreçte İstanbul ve Bozcaada’da çekilen “Bağ Bozumu”, güçlü hikâyesi ve oyunculuk performanslarıyla festival izleyicilerinden tam not aldı.

Bağ Bozumu Soçi’de çifte ödül
Türk sinemasını uluslararası platformda temsil eden “Bağ Bozumu”, ödüllerin sahiplerini bulacağı 19 Haziran’daki final gecesinde En İyi Yönetmen ve En İyi Oyuncu ödülleri için yarışacak. Film ekibi, Soçi’den yeni başarılarla dönmeyi hedefliyor.

 

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