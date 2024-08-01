 Bade İşçil'in proje açıklaması

Oyuncu Bade İşçil, önceki gün İstinyePark’ta objektiflere yansıdı.

Yeni sezon için proje görüşmeleri yaptığını söyleyen oyuncu, “İş toplantısı için buradayım. Ekranları çok özledim. Şu an gelen teklifleri okuyorum. İçime en sinen projeyle karşınızda olacağım” dedi.

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