 Bade İşçil'in AVM tarzı...

Son dönemde yaptığı yürüyüşleri sosyal medya hesaplarında paylaşan Bade İşçil, Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.



AVM'de alışveriş turu yapan oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

Spor kıyafetler tercih eden İşçil, poz verdikten sonra



mağazaları dolaşmaya devam etti.

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