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Bade İşçil'in AVM tarzı...

Ünlü oyuncu Bade İşçil'in AVM tarzı... İşte detaylar...

Bade İşçil'in AVM tarzı...

Son dönemde yaptığı yürüyüşleri sosyal medya hesaplarında paylaşan Bade İşçil, Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.

Bade İşçil'in AVM tarzı...
AVM'de alışveriş turu yapan oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

 Bade İşçil'in AVM tarzı...

Spor kıyafetler tercih eden İşçil, poz verdikten sonra

Bade İşçil'in AVM tarzı...
mağazaları dolaşmaya devam etti.

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